Трактор и два автомобиля столкнулись на мосту «Миллениум» в Казани

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-06T13:26:45+03:00

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Утром 6 октября у въезда на мост «Миллениум» произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля «Рено» двигался по правой полосе рядом с Арским кладбищем. В какой-то момент иномарка решила обогнать трактор, который тоже двигался по крайне полосе.

Во время перестроения, водитель «Рено» не заметил стоящую на автобусной полосе «Десятку» и въехал в нее.

Фото: Соцсети

Автомобиль «Лада» отлетел на трактор. В результате ДТП у российского автомобиля сильно пострадала задняя часть, а «Рено» лишился переднего колеса. Никто из участников ДТП серьезные травмы не получил.

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