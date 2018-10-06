2018-10-06T10:12:02+03:00
Происшествия

КАМАЗ сбил девушку в центре Казани

Водитель грузовика не увидел пострадавшую на пешеходном переходе
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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21-летняя жительница Казани переходила дорогу на улице Татарстан. Девушка направлялась в сторону дома по привычному маршруту. Дорогу переходила не «зебре» на разрешённый сигнал светофора.

Приближающийся грузовик, подъезжая к переходу не сбавлял скорость. От удара пострадавшая, буквально, оказалась под колесами КАМАЗа. Как выяснилось, 51-летний водитель отвлекся, проезжая по улице Татарстан, а темная одежда девушки сделала ее «невидимой» для водителя.

Пешеход получил ссадины, ушиб головного мозга и шейного отдела позвоночника.

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