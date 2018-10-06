Оксана Федорова снялась в рекламе в Казани

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-06T09:33:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Телеведущая, обладатель титула «Мисс Россия-2001» и «Мисс Вселенная» приехала в Казань для участия в рекламном проекте.

40-летняя модель станет лицом гигиенической продукции для детей, которую начал выпускать казанский производитель бытовой химии и масложировой продукции. Для рекламы средств, предназначенных для ухода за ребенком и детской одеждой, Оксана Федорова была выбрана не соучайно. Женщина уже много лет является ведущей программы «Спокойно ночи, малыши» и мамой двоих детей.

Фото: Соцсети

Рекламные сьемки прошли в Казани 5 октября, так же телеведущая получила набор продукции для малышей, чтобы оценить его качество лично.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»