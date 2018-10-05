В Казани будут судить экс-ректора вуза и 6 его подчиненных за хищение 64 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-05T18:48:04+03:00

Пятеро фигурантов этого уголовного дела на данный момент находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

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Главное следственное управление МВД Татарстана закончило расследование уголовного дела о мошенничестве на более чем 64 миллиона рублей. На скамье подсудимых в скором времени окажутся экс-ректор одного из казанских вузов и 6 его подчиненных.

- По версии следствия, участниками организованной группы похищены выделенные университету денежные средства на общую сумму свыше 64 миллионов рублей, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Хищения совершались несколькими способами: путем завышения оплаты исполнителям по контракту и включением в их число лиц, фактически не выполнявших работы; путем заключения фиктивных договоров на приобретение материалов и оборудования или завышением их фактической стоимости; завышением затрат на проведение семинаров и конференций.

Один из фигурантов заключен под стражу, другой помещен под домашний арест, в отношении пятерых действует подписка о невыезде и надлежащем поведении.