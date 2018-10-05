2018-10-05T17:41:28+03:00
Политика

В Казань для проведения совещания прибыл министр финансов России Антон Силуанов

В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу, 5 октября, в Казань в рамках рабочего визита прилетел министр финансов России Антон Силуанов. В аэропорту, согласно протоколу, его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В эту пятницу в Казанском Кремле министр проведет совещание с главами регионов РФ, которое посвящено законодательной инициативе Минфина России по защите и поощрению вложений в новые инвестпроекты, реализующиеся на территории страны. В частности, будущей законопроект направлен на увеличение частных инвестиций в российскую экономику.

Но до этого совещания Антон Силуанов в сопровождении Рустама Минниханова посетил строящийся около аэропорта выставочный центр «Казань Экспо». Гость ознакомился с ходом проводимых там работ и осмотрел соревновательную зону для участников WorldSkills Kazan 2019.

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