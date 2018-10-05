2018-10-05T16:08:36+03:00
Происшествия

Спасатели Марий Эл эвакуировали из леса тело пропавшей летом пенсионерки

Останки женщины обнаружили в заболоченной местности
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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71-летняя жительница деревни Орешкино Медведевского района республики пропала в начале лета. Ушла в лес, и не вернулась. Спохватились ее поздно - жила одна, беспокоиться об ее исчезновении стали соседи. Поиски долго ничего не давали, но 4 октября грибниками в труднопроходимой заболоченной местности возле деревни Купсорла нашли ее останки.

О трагической находке сообщили в полицию, но сразу эвакуировать ее тело сразу не смигли - стемнело. Для оказания помощи пригласили специалистов из Марийской аварийно-спасательной службы.

- Прибыв на место, встретились с сотрудниками полиции, эвакуировали тело женщины и передали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

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