2018-10-05T16:12:13+03:00
Происшествия

В Татарстане прокуратура взяла под контроль историю с отравлением духами

В больницу доставили 18 человек
Лика ИСАЕВА
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Ход проверки взят под прокурорский надзорХод проверки взят под прокурорский надзорФото: Из материалов пресс-службы
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Надзорный орган проводит проверку по факту появления в СМИ сообщений, об массовом отравлении подростков в педагогическом колледже Арска. Напомним, там сегодня, 5 октября, из-за отравления парами неизвестного вещества были госпитализированы 18 человек. В больнице остались 16 студенток, остальные ушли на амбулаторное лечение.

- Прокурору Арского района поручено провести проверку с привлечением необходимых специалистов, а также координировать на месте действия уполномоченных органов, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые способствовали случившемуся.

Если выяснится, что необходимо взять расследование этого дела под контроль, то прокуратура республики сделает это незамедлительно. Пока ход проверки взят на особый контроль.

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