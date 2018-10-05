В Татарстане произошло массовое отравление учащихся педколледжа
16 ребят пострадали от распыления неизвестного вещества
Пока сообщается о 16 пострадавших.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах сообщил, что в Арском районе Татарстана произошо отравление учащихся в одном из образовательных учреждения.
На данный момент известно, что от распыления в школе неизвестного вещества пострадали 16 ребят.
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