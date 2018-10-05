В Альметьевске хлебозавод попался на загрязнении воздуха

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-05T15:28:54+03:00

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Жители Альметьевска направили коллективную жалобу на неприятный запах в воздухе в районе улицы Тукая. На нее среагировала татарская природоохранная межрайонная прокуратура. Ее сотрудники вместе с экологами выехали на место, где выяснилось, что источником озвученных горожанами бед является местный хлебозавод ООО «Альметьевск-хлеб».

- Установлено, что загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате не предусмотренного технологическим процессом обжига форм для выпекания хлеба на территории предприятия в самовольно построенной печи без эколого-разрешительной документации. Также на территории завода выявлено несанкционированное размещение отходов производства и потребления на почве площадью 55 кв метров, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

В итоге в отношении должностного лица ООО «Альметьевск-хлеб» были возбуждены административные дела. Все материалы направлены в Минэкологии Татарстана. В адрес директора хлебозаводы внесено представление. В настоящее время нарушения устранены.

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