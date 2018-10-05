2018-10-05T17:04:14+03:00
Происшествия

В Чебоксарах экс-техника игрового центра будут судить за падение карусели на ребенка

Мальчик получил кровоподтеки головы, правого плеча и ссадины в области уха
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: СУ СК РФ ЧувашииФото: СУ СК РФ Чувашии
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Следственный комитет Чувашии закончил расследование уголовного дела в отношении бышего техника детского игрового центра Чебоксар, в котором на ребенка упала карусель. В результате инцидента мальчик получил кровоподтеки головы, правого плеча и ссадины в области уха. Сейчас дело направлено в суд.

Отметим, мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Так, 20 июня текущего года техник при осмотре одного из игровых аттракционов центра вовремя не выявил деффект и тем самым подверг детей опасности.

- Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме, - сообщает следственный комитет Чувашии.

Известно, что вред, нанесенный ребенку, уже заглажен в полном объеме.

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