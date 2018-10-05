В Чебоксарах экс-техника игрового центра будут судить за падение карусели на ребенка

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-05T17:04:14+03:00

Мальчик получил кровоподтеки головы, правого плеча и ссадины в области уха

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Чувашии закончил расследование уголовного дела в отношении бышего техника детского игрового центра Чебоксар, в котором на ребенка упала карусель. В результате инцидента мальчик получил кровоподтеки головы, правого плеча и ссадины в области уха. Сейчас дело направлено в суд.

Отметим, мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Так, 20 июня текущего года техник при осмотре одного из игровых аттракционов центра вовремя не выявил деффект и тем самым подверг детей опасности.

- Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме, - сообщает следственный комитет Чувашии.

Известно, что вред, нанесенный ребенку, уже заглажен в полном объеме.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»