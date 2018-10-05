В Казани на выходных вновь будут отключать свет

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-05T17:31:01+03:00

В этот раз это коснется ряда домов в Вахитовском и Приволжском районах города

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В связи с проведением планового ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и технического обслуживания оборудования распределительных сетей в столице Татарстана на выходных будут отключать свет.

Так, 6 октября с 14.00 до 18.00 электричество пропадет в Вахитовском районе в общежитии по адресу: улица Пушкина, 32. Также в эту субботу только с 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: улица Авангардная, 143, 145, улица Промысловая, 5.

А в воскресенье, 7 октября, с 9.00 до 17.00 обесточат жилые дома в Вахитовском районе по адресам: улица Муштари, 6, 11, 13, 15, а с 14.00 до 18.00 в общежитии по адресу: улица Пушкина, 32.

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