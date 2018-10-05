2018-10-05T14:05:08+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в ДТП пострадал 11-месячный ребенок

В время аварии мать держала его на руках
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Авария с участием трех автомобилей произошла в Йошкар-Оле 3 октября, в среду. Все началось с того, что 62-летний пенсионер, управляя чешской иномаркой "Шкода" грубо нарушил правила дорожного движения - во время разворота не пропустил попутную "тринадцатую", которой управлял 26-летний мужчина.

После удара отечественную легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с иномаркой "Ниссан", которым управлял 31-летний водитель. В салоне его автомобиля находились жена и 11-месячный ребенок. В момент аварии он находился не в детском удерживающем устройстве, а на руках матери.

В результате аварии травмы получили малыш и водитель "тринадцатой".

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