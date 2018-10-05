Рустам Минниханов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения
На своей официальной странице в Instagram президент Татарстана опубликовал видео-поздравление [видео]
Фото: соцсети
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5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров празднует свой день рождения. С 42-летием политика поздравил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующий пост он опубликовал на свой официальной странице в Instagram.
Видеопоздравление представляет собой нарезку архивных кадров со встреч двух глав регионов России. К нему Рустам Минниханов добавил краткую подпись: "Бэхетле бул! Будь счастлив, брат!".
Рустам Минниханов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения.
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