СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-05T13:42:51+03:00

На своей официальной странице в Instagram президент Татарстана опубликовал видео-поздравление [видео]

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5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров празднует свой день рождения. С 42-летием политика поздравил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующий пост он опубликовал на свой официальной странице в Instagram.

Видеопоздравление представляет собой нарезку архивных кадров со встреч двух глав регионов России. К нему Рустам Минниханов добавил краткую подпись: "Бэхетле бул! Будь счастлив, брат!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/671853" frameborder="0"></iframe> Рустам Минниханов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения.

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