2018-10-05T13:31:50+03:00
Происшествия

В Казани автокран провалился в яму

ЧП произошло в Вахитовском районе
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

ЧП произошо на перекрестке улиц Толстого и Бутерова. Во время поворота колесо многотонного автокрана провалилось в образовавшуюся яму.

По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель покинул кабину и вызвал на место ЧП аварийные службы города.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24