В Казани автокран провалился в яму

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-05T13:31:50+03:00

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ЧП произошо на перекрестке улиц Толстого и Бутерова. Во время поворота колесо многотонного автокрана провалилось в образовавшуюся яму.

По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель покинул кабину и вызвал на место ЧП аварийные службы города.

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