В Казани автокран провалился в яму
ЧП произошло в Вахитовском районе
Фото: соцсети
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ЧП произошо на перекрестке улиц Толстого и Бутерова. Во время поворота колесо многотонного автокрана провалилось в образовавшуюся яму.
По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель покинул кабину и вызвал на место ЧП аварийные службы города.
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