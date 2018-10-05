2018-10-05T19:01:47+03:00
Экономика

Для инвалидов Татарстана на покупки протезов ног выделят 38,6 миллионов рублей

Средства на финансирование заказа поступят из федерального бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
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протезы конечностей должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациентовпротезы конечностей должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациентовФото: Анна КОЛПАКОВА
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Для нужд лиц с ограниченными возможностями в Татарстане до конца 2018 года будет куплено 228 протезов ног. На это из федерального бюджета России выделят 38,6 миллиона рублей.

Заказчиком выступило региональное отделение фонда социального страхования России по республике. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, протезы конечностей должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациентов. В частности, закуплены будут 130 модульных протезов голени ( в том числе при недоразвитии), 50 протезов голени для купания, 20 лечебно-тренировочных протеза голени.

Помимо этого, на выделенные деньги изготовят 3 модульных протеза бедра, 3 протеза бедра для купания, 10 лечебно-тренировочных протезов бедра и 2 модульных протеза при вычленении бедра.

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