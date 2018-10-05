В Татарстане кроссовер упал в кювет
Авария произошла утром 5 октября в Алексеевском районе республики. Возле моста в сторону деревни Языково с трассы в кювет упал кроссовер "КИА". По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением.
Очевидцы сообщают, что пострадавших в этой аварии нет.
Автомобиль упал в глубокий кювет. Для того, чтобы его извлечь, на место вызывали автокран.
Фото: соцсети
Процесс подъема автомобиля фотографировали местные автолюбители,оказавшиеся рядом с местом аварии.
Получил ли автомобиль повреждения механизмов во время падения, будут выяснять автослесари.
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