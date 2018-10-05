2018-10-05T16:59:56+03:00
Происшествия

В Татарстане кроссовер упал в кювет

По предварительным данным, пострадавших нет [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Авария произошла утром 5 октября в Алексеевском районе республики. Возле моста в сторону деревни Языково с трассы в кювет упал кроссовер "КИА". По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением.

Очевидцы сообщают, что пострадавших в этой аварии нет.

Автомобиль упал в глубокий кювет. Для того, чтобы его извлечь, на место вызывали автокран.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Процесс подъема автомобиля фотографировали местные автолюбители,оказавшиеся рядом с местом аварии.

Получил ли автомобиль повреждения механизмов во время падения, будут выяснять автослесари.

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