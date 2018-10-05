В Татарстане кроссовер упал в кювет

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-05T16:59:56+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет [фото]

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром 5 октября в Алексеевском районе республики. Возле моста в сторону деревни Языково с трассы в кювет упал кроссовер "КИА". По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением.

Очевидцы сообщают, что пострадавших в этой аварии нет.

Автомобиль упал в глубокий кювет. Для того, чтобы его извлечь, на место вызывали автокран.

Фото: соцсети

Процесс подъема автомобиля фотографировали местные автолюбители,оказавшиеся рядом с местом аварии.

Получил ли автомобиль повреждения механизмов во время падения, будут выяснять автослесари.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»