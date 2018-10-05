В 2019 году Татарстане на лечение онкобольных выделят 4,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-05T12:34:57+03:00

На одного пациента потратят на 55% больше денег, чем прежде

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В 2019 году в Татарстане увеличат расходы на лечение онкологических заболеваний. Так, из бюджета республики на эти цели выделят 4,3 миллиарда рублей. Это на 55% больше, чем в 2018 году. Такую информацию на заседании Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике сообщила заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Гузалия Закариева.

Говоря о конкретных случаях, известно, что на одного больного раком человека будет выделяться 74 тысячи рублей. Это будет первая попытка установить среднедушевую норму для лечения онкобольных.

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