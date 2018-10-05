В Татарстане пойдут с молотка земля и дом запрещенной организации "Свидетелей Иеговы"
Росимущество выставляет на торги недвижимость и другое имущество, принадлежащее запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*. Среди объектов, распложенных во многих городах России - дом на улице Шоссейной в Казани и земельный участок в Нижнекамске.
Приобрести эти объекты можно будет через аукцион, назначенный на 14 ноября. Заявки на участие в нем принимают с 8 октября по 12 ноября.
Указана и стартовая цена. Так, дом в Казани оценен в 762,7 тысячи рублей, а земельный участок в Нижнекамске площадью 218 квадратных метров - в 293 тысячи рублей.
* организация была признана Верховным судом РФ экстремистской и ее деятельность запрещена на территории России.
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