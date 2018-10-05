В Казани женщина-водитель на иномарке сбила пешехода

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-05T18:07:48+03:00

Дама за рулем не захотела развеять подозрения сотрудников ГИБДД и отказалась пройти медосвидетельствование на предмет содержания в организме спиртного

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Авария произошла в Московском районе столицы Татарстана 4 октября в 6.55. На улице Шамиля Усманова 29-летняя женщина-водитель иномарки "КИА" не выбрала безопасную скорость и сбила 51-летнюю женщину. Пешеход перебегала дорогу в неположенном месте.

Пострадавшая получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу.

Во время оформления ДТП у сотрудников Госавтоинспекции возникли подозрения, что женщина-водитель находится в состоянии алкогольного опьянения - от нее шел характерный запах и она находилась в возбужденном состоянии. Но от проведения медосвидетельствования дама категрически отказалась.

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