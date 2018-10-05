2018-10-05T12:59:41+03:00
Общество

Почти на месяц ограничат движение по автодороге Казань-Оренбург

Причиной перекрытияназывают капитальный ремонт перегона Кульшарипова-Альметьевская
Алина ГАБДУЛИНА
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Ограничение для транспорта будет действовать с 10 по 31 октября.Ограничение для транспорта будет действовать с 10 по 31 октября.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Альметьевском районе почти месяц - с 10 по 31 октября - будет перекрыта автодорога Р-239 Казань-Оренбург. Об этом жителей республики предупреждает министерство транспорта Татарстана.

Причиной ограничения движения называют проведение капитального ремонта перегона Кульшарипова-Альметьевская с 71 по 78 километр. Для выхода из ситуации водителям предлагается заранее продумывать свой маршрут и искать объездные пути.

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