Почти на месяц ограничат движение по автодороге Казань-Оренбург
Причиной перекрытияназывают капитальный ремонт перегона Кульшарипова-Альметьевская
Ограничение для транспорта будет действовать с 10 по 31 октября.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Альметьевском районе почти месяц - с 10 по 31 октября - будет перекрыта автодорога Р-239 Казань-Оренбург. Об этом жителей республики предупреждает министерство транспорта Татарстана.
Причиной ограничения движения называют проведение капитального ремонта перегона Кульшарипова-Альметьевская с 71 по 78 километр. Для выхода из ситуации водителям предлагается заранее продумывать свой маршрут и искать объездные пути.
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