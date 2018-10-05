Министр образования Татарстана поздравил учителей республики с их профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-05T11:51:08+03:00

Рафис Бурганов пожелал им не потерять интерес к профессии и получать от нее удовлетворение

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На сайте Министерства образования Татарстана появилось обращение Рафиса Бурагнова к педагогам республики. В нем он поздравляет их с профессиональным праздником.

- Всю свою жизнь мы помним тех, кто научил нас самостоятельно мыслить, принимать решения, помог раскрыть наши таланты. И сегодня все начинается с вас – учителей: и уроки, и школа, и ученик, да и само общество, - начал министр образования.

Переходя к главному, Рафис Бурганов, пожелал работникам образовательных учреждений не потерять интерес к профессии и получать от нее удовлетворение.

- Призвание учителя в полной мере проявляется только у тех, кто способен к самоотверженному труду и бескорыстному служению личности ребенка. Поэтому профессия учителя одна из самых сложных, - констатируют министр.