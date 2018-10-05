2018-10-05T16:36:40+03:00
Общество

В 20 странах проведут диктант на татарском языке

Акция пройдет 27 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
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В России в этот день диктант напишут в 60 субъектахВ России в этот день диктант напишут в 60 субъектахФото: Олег ЗОЛОТО
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27 октября в 13:00 в 20 странах мира все желающие смогут написать "Татарча диктант". Так, в акции примут участие США, Германия, Арабские Эмираты, Чехия, Кыргызстан Азербайджан.

В России в этот день диктант напишут в 60 субъектах. Что касается столицы Татарстана, то здесь свои знания языка можно будет проверить на пяти площадках, в том числе на базе Казанского федерального университета.

Что касается текста диктанта, то это будет отрывок из произведения известного татарского писателя. Диктор, автор произведения и сам отрывок пока выбираются.

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