2018-10-05T10:52:30+03:00
Происшествия

Ограничивать экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина в чтении своего уголовного дела не будут

Такое решение принял Приволжский районный суд
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: prav.tatarstanФото: prav.tatarstan
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В четверг, 4 октября, Приволжский суд Казани рассмотрел ходатайство руководителя 4-ого отдела СУ СКР Татарстана Станислава Столярова, который просил ограничить время чтения материалов экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина. В ходе процесса суд пришел к заключению, что время ограничивать не будут.

Причиной ходатайство послужил тот факт, что за 140 рабочих дней обвиняемый успел прочесть только 10 из 140 томов уголовного дела. Узнав это, следствие заподозрило Мусина в намеренном оттягивании времени и просило дать ему срок для прочтения до середины ноября текущего года.

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