2018-10-05T10:17:54+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП погиб водитель

Его иномарка перевернулась на трассе
Лика ИСАЕВА
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Мужчина погибМужчина погибФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельная авария произошла 4 октября в 16.00 в Бавлинском районе республики. На 6 километре автодороги Исергапово - Кзыл-Яр 60-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», по предварительным данным, превысил безопасную скорость. Он не справился с управлением и врезался сначала в металлический отбойник, установленный вдоль дороги, а затем его иномарка опрокинулась.

- Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте ДТП, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

Всего в этот день на дорогах республики произошло 13 ДТП с пострадавшими, где получили травмы 15 человек.

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