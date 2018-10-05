2018-10-05T09:31:05+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара спасли мужчину

На месте работали все экстренные службы города
Лика ИСАЕВА
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Огонь вспыхнул в квартире на третьем этажеОгонь вспыхнул в квартире на третьем этажеФото: Из материалов пресс-службы
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В четверг, 4 октября, в 14.40 в Московском районе столицы Татарстана произошел пожар. Горела квартира на третьем этаже многоэтажного жилого дома, в которой проживал 47-летний мужчина.

На место ЧП выехали все экстренные службы города, в итоге возле дома №33 по улице Гудованцева собрались несколько пожарных, полицейских и автомобилей "скорой помощи".

Во время разведки огнеборцы обнаружили в горящей квартире хозяина. Мужчину вынесли на улицу и передали медикам. Пострадавший "благоухал" алкоголем, он получил отравление продуктам горения. и был госпитализирован в городскую клиническую больницу №7.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем - мужчина курил, - сообщили в МЧС Татарстана.

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