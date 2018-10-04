Водоканалу Казани купят средств для очистки питьевой воды за 103 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-04T18:43:31+03:00

Вещество должно быть закуплено не позже 30 ноября текущего года.

Речь идет о приобретении почти 3 тысяч тонн полиоксихлорида аллюминия

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Татарстан готов выделить 103 миллиона рублей казанскому МУП "Водоканалу" на покупку средства для очитки воды. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, выделенные деньги уйдут на закупку 2,9 тысяч тонн полиоксихлорида аллюминия (реагента, который используется для очистки и кондиционирования питьевой воды - Ред.).

Вещество должно быть закуплено не позже 30 ноября текущего года.

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