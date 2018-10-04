В пятницу в Вахитовском районе Казани на время потухнут светофоры

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-04T18:01:55+03:00

Отключение электричества связано с плановым ремонтом и техническим обслуживанием оборудования на сетях

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Так, в эту пятницу, 5 октября, с 8.00 до 11.00 обесточат Вахитовский район, в частности, здания неврологического отделения по ул.К.Маркса, 76 и котельной по ул.Чехова, 2. Также в это время не будут работать светофоры на перекрестках улиц Московская и Камала, улиц Московская Парижской Коммуны, фонтан и наружное освещение в саду им.Кирова по ул.Московская.

А с 8.00 до 13.00 света отключат по адресам: ул.Бутлерова, 21, 21а, 23, ул.Некрасова, 24, 26. С 9.00 до 17.00 в доме №2 по ул.Х.Такташ.

С 13.00 до 16.00 электричество пропадет по адресам: ул.Лево-Булачная, 56; паркомат на ул.Николая Столбова; ул.Парижской Коммуны,4; ул.Сары Садыковой, 5, 61; ул.Тукаевская, 144; ул.Габдуллы Тукая, 64.

С 14.00 до 18.00 его не будет по ул.Достоевского, 51, 53, 53а, 53/70 и в доме №8 по ул.Шмидта.

С 9.00 до 17.00 свет пропадет в Приволжском районе: ул.Мавлютова, 8/20, 10, 14, ул.Братьев Касимовых, 16, 18.

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