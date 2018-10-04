Глава Татарстана провел персональную беседу с министром образования республики

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-04T17:04:32+03:00

Предполагается, что темой для разговора стали слова Рафиса Бурганова о том, что "когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя"

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В этот четверг, 4 октября, в Казани прошла персональная встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и министра образования республики Рафиса Бурганова. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Предполагается что, темой встречи стало высказывание Бурганова о том, что "когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя". Это фраза была сказана в контексте необходимости изучения родного языка в школах.

В свою очередь Лилия Галимова не подтверждает и не опровергает, что именно это и стало поводом для беседы. По ее словам, президент Татарстана регулярно в еженедельном режиме встречается со всеми министрами и в этих рамках состоялась беседа с Рафисом Бурагновым.

Ранее сообщалось, что эксперты проверят на законность слова Бурганова.

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