Глава Татарстана провел персональную беседу с министром образования республики
В этот четверг, 4 октября, в Казани прошла персональная встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и министра образования республики Рафиса Бурганова. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Предполагается что, темой встречи стало высказывание Бурганова о том, что "когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя". Это фраза была сказана в контексте необходимости изучения родного языка в школах.
В свою очередь Лилия Галимова не подтверждает и не опровергает, что именно это и стало поводом для беседы. По ее словам, президент Татарстана регулярно в еженедельном режиме встречается со всеми министрами и в этих рамках состоялась беседа с Рафисом Бурагновым.
Ранее сообщалось, что эксперты проверят на законность слова Бурганова.
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