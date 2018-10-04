В Набережных Челнах водителя будут судить за смерть пешехода, которому оторвало ногу

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-04T19:40:06+03:00

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26-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в том, что он сел пьяным за руль и насмерть сбил человека.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 28 июля этого года в татарстанском автограде мужчина выпил и сел за руль своего автомобиля Opel Astra. Двигаясь по проспекту Джалиля со стороны проспекта Казанский, водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода на «зебре». Удар был такой силы, что у него оторвало ногу. От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель же скрылся, однако вскоре был задержан на берегу реки Мелекеска.

- Ранее фигурант дела был привлечен к административной ответственности и лишен водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Свою вину водитель полностью признал. Он находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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