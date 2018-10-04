В Татарстане попытались скрыть разлив нефти, чтобы не вызывать резонанс в обществе

СЕГОДНЯ 19:07 2018-10-04T19:07:20+03:00

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В Бугульминском районе Татарстана произошел разлив нефти. Толстым слоем масляного пятна оказалось покрыто более 700 квадратных метров почвы.

Специалисты Минэкологии республики совместно с татарстанской природоохранной прокуратурой вычислили виновника загрязнения.

На протяжении длительного времени предприятие «Азнакаевскнефть» нарушала экологические требования, вследствие этого произошел разлив нефти на почву. Прокуратура Татарстана заявила, что руководство предприятия решило умолчать об аварии, чтобы не вызывать резонанс.

По данному факту возбуждено административное дело по статьям: «Порча земель», «Сокрытие или искажение экологической информации» и «Нарушение требований по охране недр». Наложен штраф. Сейчас нарушения устраняются – земельный участок рекультивирован, а отходы утилизированы.

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