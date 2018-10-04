Для казахской "Астана Оперы" в Набережных Челнах изготовили карету

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-04T16:52:13+03:00

Уникальное транспортное средство уже доставлено в театр

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В столице Казахстана Астане 12 октября состоится премьера спектакля "Севильский цирюльник". Ее поставил на сцене "Астана Оперы" режиссер-постановщик Альфонсо Антониоцци.

Одной из главных изюминок постановки станет появление настоящей кареты-ландо, в которой будет разъезжать граф Альмавива и графиня Розина.

Это транспортное средство изготовили мастера набережночелнинской фирмы "Каретный дворъ". Ландо внутри обито бархатом цвета вина, украшена элементами золотого цвета, сообщают "Вести КАМАЗа".

Напомним, королева Нидерландов Максима заказала для своего каретного двора одно из изделий набережночелнинских мастеров.