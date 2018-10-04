В Казани в ДТП пострадали шесть человек: водитель автобуса отстранен от работы

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-04T21:10:37+03:00

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Водитель автобуса, который выехал на «красный» сигнал светофора и снес с дороги иномарку, отстранен от работы на время выяснения всех обстоятельств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/671732" frameborder="0"></iframe> В Казани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек..соцсети

В компании – ИП Гилязов А.Р., владеющей этим общественным транспортом, сообщили также, что, если вина мужчины будет доказана, то он будет уволен и об этом обязательно станет известно другим перевозчикам.

Пострадавшие же пассажиры смогут рассчитывать на соответствующие выплаты. Все автобусы данного перевозчика имеют полный пакет документов – ОСАГО, КАСКО и страховка пассажиров.

Также сообщается, что компания-перевозчик также окажет помощь и пострадавшему водителю Audi.

Напомним, в этот четверг в 8.00 на пересечении улиц Татарстан и Салимжанова столкнулся автобус маршрута №37 и легковой автомобиль Audi. Водитель последнего серьезно пострадал и был госпитализирован. Также в результате ДТП за медпомощью обратились 5 пассажиров автобуса.