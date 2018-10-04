2018-10-04T17:47:19+03:00
Общество

В Казани водитель собрал 141 штаф за нарушение ПДД

Заплатить долги зав свое лихачество на дорогах мужчина не может
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль отправила на спецстоянкуАвтомобиль отправила на спецстоянкуФото: Из материалов пресс-службы
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В столице Татарстана Госавтоинспекторы и судебные приставы навестили 40-летнего должника, который сумел набрать за два неполных года 141 штраф за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма самих штрафов превысила 60 тысяч рублей, но за то, что он не вопремя оплачивал их, суд удвоил суммы. В итоге долги превысили 170 тысяч рублей.

Оплачивать их водитель не спешил, к приставам н заходил принципиально, и дождался того, что к нему рано утром приехали и инспектора ДПС, и приставы.

Мужчину "обрадовали", что за накопившиеся долги он останется без автомобиля - его отправили с парковки около дома на спецстоянку. Должник должен будет в течение 10 суток погасить свои задолженности, или автомобиль будет продан с молотка.

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