В 2020 году в Татарстане появится новая набережная

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-04T15:17:30+03:00

Она растянется от речного порта до Кировской дамбы

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К 100-летнему юбилею Татарской автономной советской социалистической республики в Казани появится новая набарежная. Она протянется от речного порта до Кировской дамбы.

- Когда начнутся работы, говорить сейчас преждевременно. Сначала на основе концепции должен быть подготовлен проект, он должен пройти экспертизу, в том числе экологическую. Мы бы хотели, чтобы он был реализован к лету-осени 2020 года, - объяснил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев во время пресс-конференции.

Какой именно будет набережная пока не известно. Основой проекта станет концепция победителя Международного фестиваля "Эко-Берег", который стартовал 4 октября в Казани.

- Конкурс был объявлен только на концепцию. Надеемся, что победитель примет непосредственное участие и в реализации этого проекта, - отмечает Кудряшев.

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