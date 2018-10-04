В Набережных Челнах на уроке физкультуры 12-летняя девочка сломала руку

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-04T15:30:28+03:00

На место тут же приехала "скорая помощь". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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ЧП произошло в одной из средних общеобразовательных школ микрорайона Новый город в Набережных Челнах. Во время урока физкультуры упала и получила травмы 12-летняя школьница. На место вызвали "скорую помощь", и с предварительным диагнозом: "закрытый перелом предплечья", девочку увезли в больницу, сообщают "Челнинские известия".

По данному факту проводится проверка со стороны городского отдела образования и надзорных органов. По результатам служебных проверок будут предприняты меры, сообщили собственные источники "КП-Казань" знакомые с ситуацией.

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