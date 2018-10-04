В Йошкар-Оле полицейские задержали подозреваемого в смертельной поножовщине

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-04T16:14:02+03:00

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Преступление произошло в ночь на 3 октября в Йошкар-Оле. В местную больницу привезли 24-летнего молодого человека с ножевым ранением. Несмотря на все усилия врачей, житель Куженера через несколько часов скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемого в совершении преступления установили быстро, как и место его нахождения. 23-летнего молодого человека задержали.

По предварительным данным, все произошло на улице Баумана в Йошкар-Оле, где в ходе драки один молодой человек нанес удар ножом другому.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.

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