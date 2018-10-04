В Казани лес Лебяжье стал больше на три участка

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-04T15:43:53+03:00

Их площадь 8157, 2662 и 7957 квадратных метра

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Исполком Казани официально включил в состав леса Лебяжье три участка: два из них находятся на пересечении улиц Кул Гали и Габишева, а один непосредственно на улице Габишева. Их площади составляют 8157, 2262 и 7957 квадатных метров соответственно.

Предложение присоединить эти территории к лесу выдвинул ранее комитет внешнего благоустройства города. Идея была аргументирована сохранением зеленого массива столицы Татарстана.

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