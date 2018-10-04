2018-10-04T14:37:00+03:00
Туризм

В аэропорту Казани появятся дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Москву

Пассажиров будут перевозить на воздушных суднах Boeing 737
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В расписании полетов Международного аэропорта "Казань" с 30 октября на осенне-зимний период 2018/2019 годов появятся дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Москву. Прямые перелеты по этим направлениям будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737.

Расписание:

- Казань - Санкт-Петербург рейс 6R-644 по воскресеньям вылет в 09:00 с прибытием в аэропорт назначения в 11:10;

- Санкт-Петербург – Казань рейс 6R-643 по вторникам вылет в 09:30 с прибытием в Казань в 11:35, по субботам вылет в 18:45 с прибытием в 20:55;

- Казань – Москва (Домодедово) рейс 6R-630 по вторникам вылет в 13:00 с прибытием в 14:30.

В расписании возможны изменения.

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