В Татарстане судят "борцов" с наркоманами, насмерть забивших подростка

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-04T14:07:20+03:00

Утверждается, что они вывезли потерпевшего в лес, где тот скончался от нанесенных ему побоев

Изменить размер текста: A A

В Верховном суде Татарстана началось рассмотрение уголовного дела в отношении троих жителей Нижнекамска. Они обвиняются в "Убийстве, совершенное группой лиц, сопряженное с похищением человека", "Похищение человека, совершённое группой лиц с применением опасного насилия".

По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2017 года в одной из квартир дома на проспекте Химиков в Нижнекамске отдыхали ранее незнакомые две компании молодых людей. Один из фигурантов дела заподозрил 16-летнего подростка в употреблении наркотиков.

Они поссорились, и потерпевшего избили, в расправие в том числе участвовал и 17-летний соучастник парней. Избитого подростка вывезли на автомобиле в лес, где снова избили. Потерпевший скончался от тяжелых травм. Засыпав тело подростка листьями и ветками деревьев, злоумышленники с места преступления скрылись.

К настоящему времени 17-летний соучастник подсудимых был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Он проходит лечение в стационаре, оказывающей психиатрическую помощь.