В Татарстане судят "борцов" с наркоманами, насмерть забивших подростка
В Верховном суде Татарстана началось рассмотрение уголовного дела в отношении троих жителей Нижнекамска. Они обвиняются в "Убийстве, совершенное группой лиц, сопряженное с похищением человека", "Похищение человека, совершённое группой лиц с применением опасного насилия".
По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2017 года в одной из квартир дома на проспекте Химиков в Нижнекамске отдыхали ранее незнакомые две компании молодых людей. Один из фигурантов дела заподозрил 16-летнего подростка в употреблении наркотиков.
Они поссорились, и потерпевшего избили, в расправие в том числе участвовал и 17-летний соучастник парней. Избитого подростка вывезли на автомобиле в лес, где снова избили. Потерпевший скончался от тяжелых травм. Засыпав тело подростка листьями и ветками деревьев, злоумышленники с места преступления скрылись.
К настоящему времени 17-летний соучастник подсудимых был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Он проходит лечение в стационаре, оказывающей психиатрическую помощь.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»