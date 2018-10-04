Духовное управление мусульман Татарстана направило аксакалов в бассейн, который отказался обслуживать женщину в буркини

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-04T13:50:16+03:00

Администрация предложила вернуть посетительнице деньги за недавно продленный абонемент, но подобный шаг с их стороны оценен не был Фото: Марина АНТОНОВА

71-летняя Ираида Шафигуллина посещала казанский спортобъект в мусульманском купальнике в течение двух лет

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Неделю назад в казанском бассейне "Акваарена" произошел неприятный инцидент. 71-летняя Ираида Шафигуллина как обычно (она занималась здесь уже два года - Ред.) пришла, переоделась в мусульманский купальник - буркини, и начала плавать.

В этот момент к ней подошел сотрудник бассейна и попросил пройти с ним. В служебном помещении женщине объяснили, что она не может купаться здесь в буркини и сослались на собственные правила.

Администрация предложила вернуть посетительнице деньги за недавно продленный абонемент, но подобный шаг с их стороны женщиной оценен не был.

О произошедшем узнали в Духовном управлении мусульман Татарстана. Муфтий республики Камиль Самигуллин принял решение отправить аксакалов управления в бассейн, чтобы узнать причины подобной дискриминации со стороны его администрации.

Отмечается, что информация об этом случае уже передана и для изучения в прокуратуру.

СПРАВКА

Буркини - купальник, который закрывает все тело женщины за исключением стоп, ладоней и лица и имеет плотно сидящий на голове капюшон.

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