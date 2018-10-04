Затраты на гостевой дом управления делами президента Татарстана увеличились на 1,2 миллиона рублей
Появилось новое постановление правительства Татарстана, согласно которому кабинет министров республики увеличил расходы на гостевой дом управления делами президента Татарстана и загородный комплекс в Боровом Матюшино.
Так, в 2019 году затраты на гостевой дом составят 44,6 миллиона рублей (на 1,2 миллиона больше, чем в 2018-ом), а на загородный комплекс - 84,1 миллиона рублей (на 1,3 миллиона больше чем до этого).
Известно также, что транспортное обслуживание должностных лиц Татарстана в следующем году обойдется в 365,5 миллиона рублей. Для сравнения, в этом году сумма была меньше на 8,6 миллиона.
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