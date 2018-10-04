Затраты на гостевой дом управления делами президента Татарстана увеличились на 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-04T12:49:57+03:00

В 2019 году затраты на гостевой дом составят 44,6 миллиона рублей, а на загородный комплекс - 84,1 миллиона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помимо этого, выросли затраты по содержанию загородного комплекса в Боровом Матюшино

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Появилось новое постановление правительства Татарстана, согласно которому кабинет министров республики увеличил расходы на гостевой дом управления делами президента Татарстана и загородный комплекс в Боровом Матюшино.

Так, в 2019 году затраты на гостевой дом составят 44,6 миллиона рублей (на 1,2 миллиона больше, чем в 2018-ом), а на загородный комплекс - 84,1 миллиона рублей (на 1,3 миллиона больше чем до этого).

Известно также, что транспортное обслуживание должностных лиц Татарстана в следующем году обойдется в 365,5 миллиона рублей. Для сравнения, в этом году сумма была меньше на 8,6 миллиона.

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