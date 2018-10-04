Фермеры из Татарстана получили грантов на 255 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-04T12:08:18+03:00

Известно, что изначально свои заявки на получение гранта отправляли 64 фермера и 22 семейные животноводческие фермы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В общей сложности объем такой поддержки в текущем году превысил 840 миллионом рублей

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Фермеры из Татарстана получили гранты на общую сумму 255 миллионов рублей. От 1 до 10 миллионов рублей удостоились 10 семейных ферм и 40 молодых фермеров республики.

Сертификаты на получение грантов татарстанцам вручил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов во Дворце землевладельцев.

Известно, что изначально свои заявки на получение гранта отправляли 64 фермера и 22 семейные животноводческие хозяйства.

В общей сложности, в 2018 году по трем программам было выдано 840 миллионов рублей.

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