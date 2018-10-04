В Казани иномарка сбила 10-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-04T12:34:19+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября в 7.20 в поселка Салмачи в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 10-летняя девочка, торопясь в школу, решила перейти дорогу в неположеном месте.

30-летний водитель автомобиля Шевроле не успел отреагировать на появление на дороге пешехода, и сбил девочку.

- В результате ДТП пострадавшая получила травму головы, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 196 ДТП, из них восемь происшествий с пострадавшими – четыре наезда на пешеходов, два столкновения транспортных средств, наезд на препятствие и падение пассажира.

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