На конкурс "Руководитель года-2018" Татарстан выделит 8,1 миллиона рублей
На организацию и проведения республиканского конкурса "Руководитель года - 2018" из бюджета Татарстана выделят 8,1 миллиона рублей. Тендер появился на сайте госзакупок.
Полученные средства будут потрачены в три этапа. Так, на формирование материалов по кандидатурам на звание лауреата для конкурсной комиссии выделят 1,5 миллиона рублей. На поддержку и актуализацию официального сайта мероприятия - 1,8 миллиона, а на организацию и проведение торжественной церемонии награждения - 4,7 миллиона.
Мероприятие должно пройти в Казани в декабре текущего года. Помещение для проведения конкурса пока не выбрано - его должен будет подобрать исполнитель контракта. Известно однако, что зал должен вмещать в себя не менее 550 человек.
В качестве памятных подарков и призов для участников будут изготовлены 27 наградных знаков из золота 585 пробы массой не менее 4,7 грамма с футлярами, а также не менее 30 удостоверений и 40 дипломов.
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