В Чувашии за смертельный наезд будут судить полковника полиции

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-04T11:46:23+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В суд передали уголовное дело о смертельном наезде на 54-летнюю жительницу Моргаушского района республики. Главным и единственным фигурантом стал полковник полиции Олег Тевянов.

Сейчас он отстранен от службы. Но до этого он занимал должность начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чувашии.

Все произошло 16 декабря 2017 года в 18.00 на трассе М7 "Москва-Уфа". Тевянов, по предварительным данным, на своей иномарке Volkswagen Passat двигался по дороге без учета дорожных и метеорологических условий - шел снег, превысил безопасную скорость, и на "зебре" у остановки "Сидуккасы" сбил женщину.

- Сотрудник полиции место ДТП не покидал, - собщили в СУ СКР Чувашии.

- По факту ДТП была проведена служебная проверка. В случае признания сотрудника полиции виновным в результате судебного рассмотрения дела, он будет уволен из органов внутренних дел, - в свою очередь сообщили в пресс-служба МВД Чувашии.

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