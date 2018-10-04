В Татарстане во время пожара в заброшенном доме погиб человек
Пожар в заброшенном частном доме в деревне Клянчино в Верхнеуслонского района начался под утро 3 октября.
Местные жители вызвали огнеборцев, и сами поспешили начать тушить огонь своими силами. Во время этой операции и нашли тело мужчины. Позже в нем узнали 40-летнего местного жителя, который злоупотреблял спиртным и вел бродяжнический образ жизни.
Дом площадью 24 квадратных метра пострадал от огня.
- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
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