2018-10-04T11:15:00+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в заброшенном доме погиб человек

Тело мужчины опознали местные жители
Лика ИСАЕВА
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Огонь вспыхнул от не потушенной сигаретыОгонь вспыхнул от не потушенной сигаретыФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в заброшенном частном доме в деревне Клянчино в Верхнеуслонского района начался под утро 3 октября.

Местные жители вызвали огнеборцев, и сами поспешили начать тушить огонь своими силами. Во время этой операции и нашли тело мужчины. Позже в нем узнали 40-летнего местного жителя, который злоупотреблял спиртным и вел бродяжнический образ жизни.

Дом площадью 24 квадратных метра пострадал от огня.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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