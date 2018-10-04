2018-10-04T11:09:08+03:00
Происшествия

Ночью на улице Чистопольской в Казани сгорели два автомобиля

Видео инцидента в одной из социальных сетей опубликовали случайные свидетели [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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На просторах Интернета появились видео того, как ночью с 3 на 4 октября на улице Чистопольская в Казани горели два автомобиля.

Ночью на улице Чистопольской в Казани сгорели два автомобиля.соцсети

Одна из свидетельниц запечатлела, как к одному из автомобилей подошел человек в черной куртке и такого же цвета шапке, произвел какие-то действия, отбежал и через секунду машину охватил огонь. Не исключено, что это мог быть запланированный поджег. По кадрам понятно, что пострадавшие транспортные средства были припаркованы рядом, и пламя с одного попросту перекинулось на другое.

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