Ночью на улице Чистопольской в Казани сгорели два автомобиля
На просторах Интернета появились видео того, как ночью с 3 на 4 октября на улице Чистопольская в Казани горели два автомобиля.
Ночью на улице Чистопольской в Казани сгорели два автомобиля.соцсети
Одна из свидетельниц запечатлела, как к одному из автомобилей подошел человек в черной куртке и такого же цвета шапке, произвел какие-то действия, отбежал и через секунду машину охватил огонь. Не исключено, что это мог быть запланированный поджег. По кадрам понятно, что пострадавшие транспортные средства были припаркованы рядом, и пламя с одного попросту перекинулось на другое.
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