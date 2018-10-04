В 2019 году в Татарстане подорожают яйца и мясо

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-04T10:27:17+03:00

Цена на мясо на протяжении трех лет находилась в стагнации

Это будет связано с ужесточением правил утилизации отходов

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Жителей Татарстана в 2019 году ждет повышение цен на мясо и яйца. Об этом официально заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов.

Причин подобных изменений несколько. Главной из них называют ужесточение правил утилизации отходов. Известно, что мясо и яйца перерабатываются за пределами Татарстана. Помимо этого, на цену повлияла и засуха, которая обрушилась на республику прошедшим летом. Хабипов также отметил, что цена на мясо и так на протяжении трех лет находилась в стагнации, поэтому её повышение только поможет развитию отрасли.

Какой именно станет цена на яйца и мясо пока неизвестно.

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