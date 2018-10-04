6 и 13 октября в парках и скверах Казани состоятся городские субботники

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-04T10:08:27+03:00

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В октябре в Казани пройдут два общегородских субботника. Они состоятся 6 и 13 октября.

Так, в первую субботу месяца казанцем предлагают убраться в парках «Черное озеро», «Континент», «Калейдоскоп», «Сосновая роща», скверах имени Аксенова, «Дербышки» и Лядском саду. А через неделю в Горкинско-Ометьевском лесу, парках имени Урицкого, Горького и Тинчурина, а также в парке Победы, «Крылья Советов» и на набережной озера Кабан.

Всем желающим мэрия города предоставит необходимый инвентарь, фирменные фартуки и горячий чай. Субботники включат в себя мытье памятников, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, раздельный сбор мусора и посадку деревьев.

Обе мероприятия начнутся в 10.00.

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