2018-10-04T09:41:58+03:00
Общество

Жителей Казани оштрафовали за административные нарушения на 163 миллиона рублей

Чаще всего люди попадались на неуплате за размещение автомобиля на платной парковке
Алина ГАБДУЛИНА
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Админкомиссией было вынесено порядка 57 тысяч постановленийАдминкомиссией было вынесено порядка 57 тысяч постановленийФото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно, что за последние 9 месяцев жителей Казани оштрафовали в общей сложности на 163 миллиона рублей. Это было сделано в рамках порядка 57 тысяч поставновлений.

Известно, что чаще всего казанцы попадались на неуплате за размещение автомобиля на платной парковке. За это им в целом пришлось отдать 58 миллионов рублей.

Еще на 42 миллиона рублей казанцы были оштрафованы за нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов.

Помимо всего этого, в столице Татарстана часто наблюдались нарушения порядка организации уличной торговли и неисполнения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления.

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