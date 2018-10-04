Жителей Казани оштрафовали за административные нарушения на 163 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-04T09:41:58+03:00

Админкомиссией было вынесено порядка 57 тысяч постановлений Фото: Иван ВИСЛОВ

Чаще всего люди попадались на неуплате за размещение автомобиля на платной парковке

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что за последние 9 месяцев жителей Казани оштрафовали в общей сложности на 163 миллиона рублей. Это было сделано в рамках порядка 57 тысяч поставновлений.

Известно, что чаще всего казанцы попадались на неуплате за размещение автомобиля на платной парковке. За это им в целом пришлось отдать 58 миллионов рублей.

Еще на 42 миллиона рублей казанцы были оштрафованы за нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов.

Помимо всего этого, в столице Татарстана часто наблюдались нарушения порядка организации уличной торговли и неисполнения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»