Жителей Казани оштрафовали за административные нарушения на 163 миллиона рублей
Стало известно, что за последние 9 месяцев жителей Казани оштрафовали в общей сложности на 163 миллиона рублей. Это было сделано в рамках порядка 57 тысяч поставновлений.
Известно, что чаще всего казанцы попадались на неуплате за размещение автомобиля на платной парковке. За это им в целом пришлось отдать 58 миллионов рублей.
Еще на 42 миллиона рублей казанцы были оштрафованы за нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов.
Помимо всего этого, в столице Татарстана часто наблюдались нарушения порядка организации уличной торговли и неисполнения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления.
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